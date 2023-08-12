Судный день "Терминатора" - дроны подбили БМПТ и буксировавший его танк

https://racurs.ua/n186110-sudnyy-den-terminatora-drony-podbili-bmpt-i-buksirovavshiy-ego-tank-video.html

Ракурс

Військові контррозвідники СБУ влаштували судний день російському «аналоговнєту БМПТ «Термінатор-2».

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Відомство опублікувало відео цього полювання на російську техніку.

Згорів цей рідкісний екземпляр ворожої оборонки лише від декількох влучань дронів-камікадзе.

Підбитого «Термінатора» намагалися витягти за допомогою танка Т-80, але його також вразили специ СБУ.