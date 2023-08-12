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Судный день "Терминатора" - дроны подбили БМПТ и буксировавший его танк

Судный день «Терминатора» — дроны подбили БМПТ и буксировавший его танк (ВИДЕО)

12 авг 2023, 11:03
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Військові контррозвідники СБУ влаштували судний день російському «аналоговнєту БМПТ «Термінатор-2».


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Відомство опублікувало відео цього полювання на російську техніку.

Згорів цей рідкісний екземпляр ворожої оборонки лише від декількох влучань дронів-камікадзе.

Підбитого «Термінатора» намагалися витягти за допомогою танка Т-80, але його також вразили специ СБУ.

Источник: Ракурс


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