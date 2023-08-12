Судний день "Термінатора" - дрони підбили БМПТ і танк, який його буксирував

Судний день «Термінатора» — дрони підбили БМПТ і танк, який його буксирував (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n186110-sudnyy-den-terminatora-drony-pidbyly-bmpt-i-tank-yakyy-yogo-buksyruvav-video.html

12 сер 2023, 11:03 999

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