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Судний день "Термінатора" - дрони підбили БМПТ і танк, який його буксирував
Судний день «Термінатора» — дрони підбили БМПТ і танк, який його буксирував (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n186110-sudnyy-den-terminatora-drony-pidbyly-bmpt-i-tank-yakyy-yogo-buksyruvav-video.htmlРакурс
Військові контррозвідники СБУ влаштували судний день російському «аналоговнєту БМПТ «Термінатор-2».
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Відомство опублікувало відео цього полювання на російську техніку.
Згорів цей рідкісний екземпляр ворожої оборонки лише від декількох влучань дронів-камікадзе.
Підбитого «Термінатора» намагалися витягти за допомогою танка Т-80, але його також вразили специ СБУ.