Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Судний день "Термінатора" - дрони підбили БМПТ і танк, який його буксирував

Судний день «Термінатора» — дрони підбили БМПТ і танк, який його буксирував (ВІДЕО)

12 сер 2023, 11:03
999

Військові контррозвідники СБУ влаштували судний день російському «аналоговнєту БМПТ «Термінатор-2».


.

Відомство опублікувало відео цього полювання на російську техніку.

Згорів цей рідкісний екземпляр ворожої оборонки лише від декількох влучань дронів-камікадзе.

Підбитого «Термінатора» намагалися витягти за допомогою танка Т-80, але його також вразили специ СБУ.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів