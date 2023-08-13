Словения пострадала от масштабных наводнений, фото: ГСЧС

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Зведений загін ДСНС продовжує допомагати проводити відновлювальні роботи у постраждалій від повені Словенії.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

12 серпня силами зведеного загону проведено інженерну розвідку місця робіт. Розчищено та розширено 150 метрів русла річки та укріплено 150 метрів берега, — зазначив очільник ДСНС Сергій Крук.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у своєму Telegram-каналі зазначив, що українські рятувальники «добре знають свою справу».

Декілька установчих нарад — і робота кипить, — наголосив він. — Так працює Механізм цивільного захисту ЄС — формат взаємопідтримки та допомоги.

Словенія з початку серпня потерпає від сильних дощів, котрі призвели до зсувів ґрунту та прориву дамби, є жертви. 11 серпня президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання Словенії гуманітарної допомоги для подолання наслідків повені. Наступного дня зведений загін ДСНС розпочав роботи у цій країні.