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Ракурс
Словения пострадала от масштабных наводнений, фото: ГСЧС

150 м берега реки Дрета укрепили украинские спасатели в Словении (ФОТО)

13 авг 2023, 18:57
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Зведений загін ДСНС продовжує допомагати проводити відновлювальні роботи у постраждалій від повені Словенії.


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

12 серпня силами зведеного загону проведено інженерну розвідку місця робіт. Розчищено та розширено 150 метрів русла річки та укріплено 150 метрів берега, — зазначив очільник ДСНС Сергій Крук.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у своєму Telegram-каналі зазначив, що українські рятувальники «добре знають свою справу».

Декілька установчих нарад — і робота кипить, — наголосив він. — Так працює Механізм цивільного захисту ЄС — формат взаємопідтримки та допомоги.

Словенія з початку серпня потерпає від сильних дощів, котрі призвели до зсувів ґрунту та прориву дамби, є жертви. 11 серпня президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання Словенії гуманітарної допомоги для подолання наслідків повені. Наступного дня зведений загін ДСНС розпочав роботи у цій країні.

Словенія постраждала від масштабних повеней, фото: Ігор Клименко

Словенія постраждала від масштабних повеней, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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