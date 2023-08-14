Ракеты сбивали над городом - военные показали видео ликвидации последствий ночного обстрела Одессы

https://racurs.ua/n186162-rakety-sbivali-nad-gorodom-voennye-pokazali-video-likvidacii-posledstviy-nochnogo-obstrela-odessy.html

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Сили оборони України показали, як рятувальники у ніч проти 14 серпня ліквідовували пожежу на супермаркеті, що загорівся внаслідок падіння уламків. Наразі відомо про трьох постраждалих — їм надали медичну допомогу.

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Ворог тричі атакував вночі Одещину, застосувавши дві хвилі ударних дронів, загальною кількістю 15 штук, та 8 ракет морського базування типу «Калібр».

Силами протиповітряної оборони всі атаки були відбиті. За словами речниці ОК «Південь», ракети довелося збивати буквально над житловими кварталами.

Внаслідок збиття ракет, які ворог спрямував у середмістя Одеси, уламками було пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет.

Вибуховою хвилею у кількох будівлях понівечено вікна та балкони, побито припарковані поруч автівки.

На двох об'єктах спалахнули пожежі. Вогнеборці працюють над їх ліквідацією.