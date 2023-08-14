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Ракурс
Пойманных на границе уклонистов хватило бы на пять бригад ВСУ, пишет FT

Пойманных на границе уклонистов хватило бы на пять бригад ВСУ, пишет FT

14 авг 2023, 12:47
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Число українських чоловіків, яких затримали при спробі виїхати за кордон, еквівалентне п’яти бригадам ЗСУ.


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Financial Times з посиланням на дані української прикордонної служби, повідомило, що 13 тис. 600 осіб упіймали при спробі перетнути кордон за межами КПП, ще 6 тис. 100 затримали за використання підроблених документів на кордоні.

Нещодавня хвиля корупційних скандалів показує, що деякі платять тисячі доларів за документи про звільнення від військового обов’язку, — пише FT. — Є люди, які «попри патріотичний запал», намагаються уникнути призову до армії та готові платити за це.

Відео, на яких призовників запихають у машини військкоматів, у нічні клуби роздають повістки, а нелегали ховаються у потягах та вантажівках регулярно з’являються в українських новинах.

У багатьох містах є свої групи в Telegram, присвячені місцеперебуванню вербувальників, — фіксують журналісти.

У статті йдеться про те, що «Частина проблеми, схоже, полягає в тому, що українську систему набору в армію не було модернізовано, і деякі офіцери все ще намагаються заповнити квоти, щоб отримати підвищення.

У Сухопутних військах України виданню описали свій рецепт боротьби з ухилянтами. Для скорочення їхньої кількості збираються «приділяти більше уваги популяризації військової служби та інформуванню громадян про необхідність та незворотність виконання свого конституційного обов’язку».

Источник: Ракурс


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