Украина просит США продлить ленд-лиз на 2024 год - Маркарова

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Київ просить США продовжити ленд-ліз на весь 2024 рік.

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Про це розповіла «Суспільному» пані посол України у США Оксана Маркарова.

За її словами, з початку російського вторгнення Конгрес за трьома основними військовими програмами виділив для України 113 млрд дол. допомоги, 66 з них Україна вже отримала. Водночас Україні у стані війни необхідно мати «четвертий інструмент» для отримання зброї у разі можливої перерви у постачанні грошей від США.

У липні Маркарова розповідала, що Україна активно працює над продовженням ленд-лізу США ще на рік.

Тоді вона говорила про «активну роботу з Конгресом США», який уже 7 серпня має піти на канікули.

У США фінансовий рік закінчується наприкінці вересня. До кінця вересня ми ще маємо в американському бюджеті кошти, які доступні для нас — для військової, бюджетної, гуманітарної, енергетичної допомоги та реконструкції. Але з 1 жовтня нам потрібні будуть додаткові кошти, — зазначила Маркарова.

Вона уточнила, що Україна отримує більшість допомоги через додаткові бюджети та зміни до бюджетів. А військовий бюджет не виділяє кошти, але закладає основні принципи.

Тому українські дипломати борються за те, щоб у військовому бюджеті США насамперед залишилася програма USAI (ініціатива сприяння безпеці України), а також, щоб було продовжено дію закону про ленд-ліз на рік.