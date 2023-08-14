Чиновника ТЦК задержали в Хмельницкой области. Фото: Нацполиция

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Корумпованих посадовців Територіальних центрі комплектування продовжують викривати в Україні.

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У Хмельницькій області поліцейські затримали військового ТЦК, який налагодив схему оформлення фіктивних довідок про непридатність до служби. Зловмисник співпрацював із лікарями військово-лікарської комісії, які виносили рішення про придатність чоловіків до служби. Фігурант пропонував домовитись про позитивне рішення ВЛК щодо виключення потенційних призовників зі списків військового комісаріату за станом здоровʼя. Про це 14 серпня повідомив Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Крім того, своїм «клієнтам» військовий надавав довідку про непридатність до проходження подальшої служби в лавах Збройних сил України. За весь «пакет послуг» зловмисник просив від 4 тис. 500 дол. — орієнтовно майже 170 тис. грн.

Представника ТЦК затримали 11 серпня під час отримання хабара. У нього вилучили 4 тис. 500 дол., які йому передав ухилянт. Затриманому оголосили про підозру в зловживанні впливом. Суд арештував його із правом внесення майже 215 тис. грн застави. Також фігуранта відсторонили від посади. Зловмиснику загрожує від трьох до восьми років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну розслідує уже 112 проваджень щодо посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. А до суду направили вже 15 обвинувальних актів.