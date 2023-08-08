ДБР розслідує понад 100 справ через зловживання воєнкомів. Фото:

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Державне бюро розслідувань з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну розслідує уже 112 проваджень щодо посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

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А до суду направили вже 15 обвинувальних актів. Метою правопорушень воєнкомів стала власна нажива, «заради якої вони нехтують як совістю, так і відповідальністю за долю країни». Про це 8 серпня ДБР повідомило в Telegram.

У відомстві нагадали, що за останні кілька тижнів в областях були викриті близько 10 керівників ТЦК. Зокрема, в Запоріжжі військом організував схему збагачення для свого оточення та допомагав ховатися від суду кримінальним елементам, а на Закарпатті посадовець ТЦК СП змушував солдат будувати його маєток. У Київській області військового комісара викрили в тому, що він за гроші сприяв військовозобов’язаним у нелегальному перетині кордону.

На Полтавщині та Рівненщині воєнком «відзначився» жорстоким побиттям своїх підлеглих. В Одесі військкома спіймали на незаконному збагаченні. У Черкаській області працівник військкомату «відмазував» чоловіків від служби, свої послуги оцінював у 10 тис. дол. А на Вінниччині злочинна група сприяла ухилянтам у центрі комплектування. У Чернівецькій області працівники ТЦК хотіли заробити на оформленні довідок про відстрочку від мобілізації.

У Бюро наголосили, що зараз триває перевірка діяльності та способу життя працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.