Воздушные силы показали работу Одесской ПВО. Фото:

https://racurs.ua/n186187-rabotu-odesskoy-pvo-po-vrajeskim-celyam-pokazali-vozdushnye-sily-video.html

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Відбиття повітряної атаки російських військ на Одеську область уночі 14 серпня показали українські військові.

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По ворожих дронах та крилатих ракетах український зенітно-ракетний комплекс С-300 та німецька зенітна самохідна артилерійська установка Gepard. Про це командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив у Telegram.

Бойова робота підрозділів протиповітряної оборони уночі 14 серпня 2023 року на Одещині! Працює український С-300 та німецький Gepard, — підписав він відео.

Нагадаємо, у ніч на 14 серпня 2023 року ворог здійснив кілька хвиль атак ударними БПЛА та ракетами. Ворог запустив по Одесі 15 ударних дронів Shahed-136/131 та вісім крилатих ракет «Калібр». Однак силами та засобами Протиповітряної оборони Повітряних сил у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони усі цілі було знищено.

ЗСУ застосовувати зенітні керовані ракети та стрілецьку зброю. Внаслідок протиповітряного бою через падіння уламків ракет та дронів виникла пожежа у кількох локаціях Одеси.