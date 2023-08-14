США объявили о новой военной помощи Украине на 200 млн долларов

США объявили о новой военной помощи Украине. Фото:

https://racurs.ua/n186186-ssha-obyavili-o-novoy-voennoy-pomoschi-ukraine-na-200-mln-dollarov.html

Ракурс

Новий пакет військової допомоги Україні нададуть Сполучені Штати Америки.

.

Сили оборони отримають військової допомоги на 200 млн дол. Від попередніх він відрізняється не стільки сумою, як джерелом коштів. У цю вартість входять боєприпаси для ППО, артилерійські снаряди, протитанкові засоби, додаткове обладнання для розмінування. Про це 14 серпня заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає CNN.

Сьогодні ми оголошуємо про черговий пакет допомоги у сфері безпеки, покликаний допомогти Україні в захисті своєї території й свого народу, — заявив він.

Блінкен наголосив, що саме росія розв’язала повномасштабну війну проти України й може її завершити у будь-який момент, просто вивівши війська з окупованих територій. Однак до такого моменту США та союзники будуть єдині з Україною, і так довго, як це буде потрібно.

Нагадаємо, посол України у США Оксана Маркарова заявила, що Київ просить Сполучені Штати Америки продовжити ленд-ліз на весь 2024 рік. Зараз ЗСУ отримують більшість допомоги через додаткові бюджети та зміни до бюджетів, але Київ бореться за те, щоб у військовому бюджеті США насамперед залишилася програма USAI, а також, щоб було продовжено дію закону про ленд-ліз.

Джерело: CNN