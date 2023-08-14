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Контрнаступление Вооруженных сил Украины. Фото:

Офис Зеленского ответил на заявления о «медленном» контрнаступлении

14 авг 2023, 17:49
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Офіс президента України відповів на заяви деяких осіб та ЗМІ про начебто «повільний» контрнаступ.


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Українські Сили оборони справляються зі своїми завданнями на даному етапі повномасштабної війни проти рф, а усі заяви про «повільне просування» ЗСУ демонструють абсолютне нерозуміння війни коментаторами. Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк 14 серпня написав у Twitter.

Будь-які заяви про те, що Україна недостатньо швидко просувається на полі бою чи повертає замало територій, є не лише проявом дивного морального стану авторів, а й демонстрацією абсолютного нерозуміння війни, її етапів, — йдеться у повідомленні.

За його словами, завдання української армії полягає не в організації масштабних боїв за кожний населений пункт на шляху до кордонів 1991 року. ЗСУ системно знищують логістичний та технічний потенціал окупаційної армії, офіцерський та особовий склад. А з цими завданнями захисники справляються на 100 відсотків.

Нагадаємо, американське видання The New York Times повідомило, що ЗСУ просунулися приблизно на 16−19 км за двома основними напрямками наступу, щоб вийти до Азовського моря і перервати сполучення між росією та тимчасово окупованим Кримом.

Источник: Ракурс


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