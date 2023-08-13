Контрнаступ ЗСУ досяг тактично значущого прогресу. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n186139-zsu-pid-chas-kontrnastupu-dosyagly-taktychno-znachuschogo-progresu-nyt.html

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Контрнаступ Збройних сил України вже є успішним на двох напрямках.

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Бійці Сил оборони просунулися приблизно на 16−19 км за двома основними напрямками наступу, щоб вийти до Азовського моря і перервати сполучення між росією та тимчасово окупованим Кримом. Звільнені території, хоч і відносно невеликі, але важливі, оскільки це вже змушує російське командування перекидати сили з інших напрямів фронту. Про це повідомляє американська газета The New York Times.

За інформацією іноземних аналітиків, досягнення ЗСУ є «тактично значущими», бо передислокація окупаційних військ ще більше послабить російські оборонні лінії, створивши можливості, щоб будь-який у прорив українських військових був потенційно вирішальним.

NYT пише, що Київ залучив тисячі бійців, зокрема досвідчених морпіхів, для наступу на південь у долині річки Мокри Яли. У разі їх просування через Урожайне або навколо нього, захисники виявляться за 80 км від Бердянська та Маріуполя на Азовському морі. І кожен звільнений кілометр зараз завдає ще більшого тиску на російські лінії постачання.

Нагадаємо, американський телеканал повідомляв, що Україна нарощує темп контрнаступу, розгортаючи тисячі додаткових військ на південному фронті, після двох місяців повільного прогресу на полі бою.

Джерело: The New York Times