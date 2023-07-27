ЗСУ нарощують темп контрнаступу після місяців повільного прогресу - CNN

https://racurs.ua/ua/n185553-zsu-naroschuut-temp-kontrnastupu-pislya-misyaciv-povilnogo-progresu-cnn.html

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Україна, схоже, нарощує темп контрнаступу, розгортаючи тисячі додаткових військ на південному фронті, після двох місяців повільного прогресу на полі бою. Про це пише CNN.

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Два американські чиновники повідомили виданню, що Збройні сили України перекинули додаткові сили на південний схід країни, що є ознакою того, що Київ виявив потенційні слабкі місця в оборонних лініях рф.

Захисники України утримували велику кількість підготовлених військ, деякі з яких були оснащені більш потужним західним озброєнням, з початку операції у червні. Зі слів одного з американських чиновників, хоча вони все ще зберігають певну бойову міць у резерві, зараз ЗСУ розгорнули «основну частину» сил, задіяних у контрнаступі.

Схоже, що ці зусилля принесли певні результати. Контрнаступ прорвав деякі елементи російських оборонних ліній на південному сході, і резервні підрозділи увійшли, щоб скористатися цією можливістю.

Військовий чиновник рф також визнав, що українські сили змогли «вклинитися» на трьох ділянках першої лінії оборони рф на Запорізькому фронті.

У 47-й Окремій механізованій бригади «Маґура», яка бере участь у наступі, підтвердили CNN, що вони просуваються вперед.

Нагадаємо, у Раді нацбезпеки США повідомляли, що росіяни впродовж багатьох місяців зводили кілька ліній оборони на окупованій території України. Тому це уповільнює просування українських військ. Водночас захисники України хочуть перерізати росіянам «сухопутний шлях» до Криму, а також звільнити Токмак та Мелітополь.