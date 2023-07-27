Проповз 150 метрів і знищив танк рф із NLAW — як нацгвардієць врятував побратимів

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Офіцер Національної гвардії знищив із шведсько-британського протитанкового комплексу NLAW танк окупаційної армії росії у районі Серебрянського лісництва на Луганщині.

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Як повідомив заступник директора Департаменту планування застосування Національної гвардії, полковник Микола Уршалович, інцидент стався 27 липня о 4.00.

Ворожий танк виїхав на вогневу позицію і розпочав пряме ураження позиції одного з підрозділів 5-ї Слобожанської бригади НГУ. Старший лейтенант Віктор Хоменко, віддавши наказ підлеглим на відкриття вогню по танку, сам взяв протитанковий гранатомет NLAW та швидко рушив ходами сполучень до ворожої цілі. Оскільки умови обстановки в лісі не дозволяють вести вогонь з далекої відстані, діставшись до переднього краю, офіцер виліз з окопу, проповз 150 метрів до танку та влучним пострілом знищив його, — вказав Уршалович.

З його слів, цей героїчний вчинок командира забезпечив утримання позиції та врятував життя підлеглих.

Полковник наголосив, що солдати і офіцери Нацгвардії продовжують утримувати займані рубежі та звільняти українську землю від ворога.