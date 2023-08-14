ВСУ поразили командный пункт оккупантов. Фото: Петр Андрющенко

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Ракурс

Сили оборони України уразили командний пункт російських військ у селі Юр’ївка, що неподалік тимчасово окупованого Маріуполя.

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Удар по базуванню російських був завданий близько 11.00 сьогодні 16 серпня. Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України в Telegram.

Раніше про «приліт» по пункту окупантів у таборі «Хвиля» повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він наголосив, що жодний місцевий не постраждав, «якщо не вважати вікна постраждалими». Однак рахунок загиблих російських військових пішов на десятки.

Сама ж загарбницька армія замовчувала факт ураження приміщення зі своїми офіцерами. Ворог хотів потім подати фейкову історію про те, що загиблими були виключно місцеві жителі. Однак у підсумку вони опублікували обрізані фото.

Нагадаємо, 13 серпня в тимчасово окупованому Маріуполі сили спротиву ліквідували базу окупантів шляхом підпалу. Згоріла казарма та три автомобілі окупантів. До лікарень потрапили щонайменше 10 ворожих солдатів.