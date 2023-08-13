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Ракурс
Партизани підпалили базу російських окупантів, фото: Петро Андрющенко

У Маріуполі партизани підпалили базу окупантів — Андрющенко (ФОТО)

13 сер 2023, 15:27
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У тимчасово окупованому Маріуполі сили спротиву ліквідували базу окупантів шляхом підпалу.


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Про це сьогодні, у неділю 13 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, опублікувавши відповідне фото.

В Маріуполі Спротив ліквідував базу окупантів шляхом підпалу. Файне завершення тижня, — наголосив Андрющенко.

Зазначається, що в результаті підпалу знищено казарму та три автомобілі окупантів, щонайменше десять осіб госпіталізували.

Партизани підпалили базу російських окупантів, фото: Петро Андрющенко

Джерело: Ракурс


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