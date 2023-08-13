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Партизаны подожгли базу российских оккупантов, фото: Петр Андрющенко
В Мариуполе партизаны подожгли базу оккупантов — Андрющенко (ФОТО)https://racurs.ua/n186149-v-mariupole-partizany-podojgli-bazu-okkupantov-andruschenko-foto.htmlРакурс
У тимчасово окупованому Маріуполі сили спротиву ліквідували базу окупантів шляхом підпалу.
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Про це сьогодні, у неділю 13 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, опублікувавши відповідне фото.
В Маріуполі Спротив ліквідував базу окупантів шляхом підпалу. Файне завершення тижня, — наголосив Андрющенко.
Зазначається, що в результаті підпалу знищено казарму та три автомобілі окупантів, щонайменше десять осіб госпіталізували.
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