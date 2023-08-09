Россияне объявили разрушенные ими Мариуполь и Грозный "городами-побратимами"

https://racurs.ua/n185991-rossiyane-obyavili-razrushennye-imi-mariupol-i-groznyy-gorodami-pobratimami.html

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Столиця Чечні Грозний та окупований рф Маріуполь стали містами-побратимами. Відповідну угоду підписали мер Грозного Хас-Магомед Кадиров і призначений росією голова адміністрації анексованого Маріуполя Олег Моргун.

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Як повідомляється на сайті голови Чечні, угоду підписали у Маріуполі під час робочої поїздки членів уряду Чечні до Донбасу. Угода передбачає співпрацю у торговельно-економічному, науково-технічному, соціальному та культурному напрямах.

Глава фейкової днр Денис Пушилін, як сказано у повідомленні чеченської влади, «наголосив, що досвід Чеченської Республіки в ліквідації наслідків війни вже застосовується в днр і показує позитивні результати за такими напрямами, як ЖКП, будівництво доріг, соціально значущих об'єктів».

Ми пам’ятаємо темпи відновлення Грозного, тому весь корисний досвід республіки для нас дуже важливий щодо відновлення наших населених пунктів, — заявив Пушилін.

Маріуполь захоплений військами росії під час повномасштабного вторгнення в Україну. Місто перебуває під контролем рф із травня 2022 року. Під час боїв за Маріуполь у місті, за даними законної влади, зруйновано до 90% житлових будинків. На місці деяких із них російські будівельники зводять нові будівлі.

Грозний значно постраждав під час двох чеченських воєн (у 1994−1996 та 1999−2000 роках), у тому числі під час штурму міста взимку 1994−1995 років.