Война в Украине не закончится в 2023 году. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/n186148-voyna-v-ukraine-ne-zakonchitsya-v-2023-godu-the-times.html

Ракурс

Повномасштабна війна російської федерації проти України не закінчиться до кінця 2023 року.

.

Війна може тривати роками, принаймні поки у рф не почнеться масштабна політична й економічна криза. А країнам Заходу варто підготуватися до затяжного конфлікту та далі допомагати українському народу та посилити санкції проти країни-агресора. Про це пише видання The Times із посиланням на офіцера армії США, який брав участь у підготовці українських військових.

За словами цього джерела, український контрнаступ розпочався з надією на «диво», однак НАТО не може «вести війну на основі оптимізму». А проблеми, які розкрилися під час контрнаступальних операцій, призвели до напруженості між Україною та союзниками. Вони почали висувати взаємні звинувачення.

Автор статті Марк Галеотті пише, що війна затягується й саме тому союзникам України потрібно розробляти довгострокові плани підтримки українців, «які, можливо, нарешті створять умови для розгляду можливості миру».

Також The Times пише, що більшість експертів із Заходу погоджуються, що зараз не існує передумов для завершення війни. Зокрема, експерт CNA Майкл Кофман вважає, що війна в Україні триватиме до кінця 2023 року і, можливо, до кінця 2024 або 2025 років.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Україна володіє недостатньою кількістю зброї, щоб змінити баланс у війні з росією. ЗСУ зараз володіють більш технологічним озброєнням ніж російська армія, але його кількості недостатньо для перемоги.

Джерело: The Times