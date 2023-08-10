Анджей Дуда заявив про недостатню кількістю зброї у ЗСУ. Фото:

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Україна володіє недостатньою кількістю зброї, щоб змінити баланс у війні з країною-агресором росією.

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Завдяки постачанню партнерів українські Сили оборони зараз мають набагато більш сучасний військовий потенціал, ніж рф. Однак цього недостатньо для перемоги. Про це президент Польщі Анджей Дуда заявив в інтерв’ю The Washington Post.

Питання в іншому: Чи має Україна достатньо зброї, щоб змінити баланс у війні й взяти гору? І відповідь, ймовірно, ні. У них, ймовірно, недостатньо зброї, — зазначив лідер поляків.

За словами Дуди, недостатня кількість озброєння показує, що ЗСУ та інші військові відомства, які задіяні у війні, не можуть провести дуже рішучий контрнаступ.

Коротше кажучи, вони потребують більшої допомоги, — резюмував польський президент.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден планує подати до американського Конгресу запит на додаткове фінансування в розмірі близько 13 млрд дол. на оборонні видатки. Частина цих грошей піде на допомогу Україні.

Джерело: The Washington Post