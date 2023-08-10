Анатолій Трубін підписав контракт з лісабонською «Бенфікою». Фото:

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Ракурс

Голкіпер збірної України та донецького «Шахтаря» Анатолій Трубін перейшов до лісабонської «Бенфіки».

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З чемпіоном Португалії молодий український воротар уклав контракт на п’ять років. За нього «Орли» заплатили орієнтовно 10 млн євро. Ще мільйон у євровалюті «гірники» можуть заробити бонусами. Про трансфер 10 серпня повідомив офіційний сайт «Бенфіки».

У сезоні 2022/23 Трубін провів 38 матчів у всіх турнірах, у 14 із них залишив свої ворота «сухими». За Національну збірну України він зіграв сім матчів. На Чемпіонаті Європи U-21 2023 року він дійшов з «синьо-жовтими» до півфіналу.

Раніше ЗМІ «сватали» Трубіна у міланський «Інтер» — у італійців з українцем начебто була усна домовленість про перехід наступного літа, бо у 2024 році Трубін мав стати вільним агентом. Однак керівництву «Шахтаря» ідея втрати гравця безкоштовно не сподобалася й голкіпера пригрозили посадити на лаву запасних.

Нагадаємо, 26-річний форвард збірної України Артем Довбик 6 серпня перейшов з «Дніпра-1» до іспанської «Жирони». Форвард, який став найкращим бомбардиром української Прем'єр-ліги сезону 2022/23 — 24 голи у 30 матчах, уклав із середняком Ла Ліги контракт на п’ять років. Каталонський клуб віддав за українця орієнтовно 7 млн євро.