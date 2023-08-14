Норвегия передаст ВСУ системы для защиты от дронов. Фото:

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Україна отримає від партнерів системи для захисту від БПЛА.

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Такі системи ЗСУ передасть Норвегія. Компанія Kongsberg Defence & Aerospace підписала контракт з Міжнародним фондом України (IFU), очолюваним Великою Британією, на поставку в Україну безпілотних авіаційних систем. Про це повідомила прес-служба компанії.

Українським військовим передадуть декілька систем CORTEX Typhon. Ці системи можуть протидіяти широкому спектру повітряних загроз. Ворожим дронам може наноситися фізична шкода, також є можливість вивести їх з ладу в інший спосіб. Вартість контракту становить 56 млн фунтів стерлінгів, або близько 750 млн норвезьких крон.

Генеральний директор Kongsberg Defence & Aerospace Ейрік Лі упевнений, що ця поставка значно посилить можливості ЗСУ по боротьбі з безпілотниками й допоможе захистити населення та інфраструктуру України.

Нагадаємо, армія рф змінила тактику ударів по Україні дронами-камікадзе типу «Шахед». Ворог намагається застосовувати БПЛА з урахуванням рельєфу місцевості. Їх складно збивати, бо важко точно спрогнозувати маршрути прольоту безпілотників для своєчасного реагування мобільними вогневими групами.