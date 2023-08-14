Владимир Зеленский раскритиковал работу ВВК. Фото: ОПУ

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Військово-лікарські комісії в Україні працюють неякісно, тому влада готуватиме рішення для того, щоб виправити це.

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На фронті українські командири стикаються з проблемами й дуже багато проблеми виникає саме через погану роботу ВЛК. Командирам доводиться займатися бюрократією, а не плануванням воєнних операцій. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив 14 серпня у вечірньому зведенні, яке опублікував у Facebook.

Важлива тема — це те, як командири можуть керувати особовим складом: мотивація воїнів, тренування бійців, комплектація підрозділів. Дуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК. Військові та командири повинні займатися війною, а не бюрократією. Готуватимемо рішення, — наголосив він.

Президент додав, що під час спілкування з командирами бригад та батальйонів порушувалися питання зброї та дефіцитних снарядів, ремонту техніки й не тільки.

Також глава держави наголосив, що зараз Україна перебуває в стані війни, тому всі громадяни, які не перебувають у лавах Сил оборони, повинні цілком конкретно допомагати військовим, а «не в барах, не в клубах, не перегонами на вулицях чи якимось показовим споживанням».

Воїни з передової, які приїжджають у тилові міста, заслуговують бачити та відчувати, що це — саме тилові міста. Що там люди живуть, пам’ятаючи, що там воїни, що наші воїни тут, у Донецькій області, на інших напрямках вони б’ються заради України, вони віддають життя заради України, — заявив він.

Нагадаємо, 11 серпня президент Володимир Зеленський за результатами засідання РНБО заявив, що в Україні звільнять усіх голів обласних військкоматів, на місця яких прибудуть бойові офіцери. Правоохоронці відкрили 112 кримінальних провадження проти посадовців військкоматів, вручено 33 підозри.