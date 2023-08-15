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Рашисты атаковали город Смела в Черкасской области, фото: «ВИККА»

Часть Смелы на Черкасщине осталась без воды из-за российской ракетной атаки

15 авг 2023, 09:59
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 15 серпня, здійснили черговий масований ракетний удар по Україні.


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Так, на Черкащині російська ракета вразила територію приватного підприємства у місті Сміла. Ще одна ракета поцілила по території медзакладу. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець

Внаслідок цієї ракетної атаки по місту обійшлося без потерпілих.

Водночас пошкоджено мережі водо- і теплопостачання. Частина міста наразі без води. На місці працюють правоохоронні та комунальні служби, — зазначив він.

Нагадаємо, цієї ночі були зафіксовані пуски рашистами щонайменше 28 крилатих ракет різних типів. 16 ракет знищили захисники України.

Источник: Ракурс


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