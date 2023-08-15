Часть Смелы на Черкасщине осталась без воды из-за российской ракетной атаки

Рашисты атаковали город Смела в Черкасской области, фото: «ВИККА»

https://racurs.ua/n186201-chast-smely-na-cherkasschine-ostalas-bez-vody-iz-za-rossiyskoy-raketnoy-ataki.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 15 серпня, здійснили черговий масований ракетний удар по Україні.

.

Так, на Черкащині російська ракета вразила територію приватного підприємства у місті Сміла. Ще одна ракета поцілила по території медзакладу. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець

Внаслідок цієї ракетної атаки по місту обійшлося без потерпілих.

Водночас пошкоджено мережі водо- і теплопостачання. Частина міста наразі без води. На місці працюють правоохоронні та комунальні служби, — зазначив він.

Нагадаємо, цієї ночі були зафіксовані пуски рашистами щонайменше 28 крилатих ракет різних типів. 16 ракет знищили захисники України.