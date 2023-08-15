россия била по Украине изготовленными в этом году ракетами Х-101

https://racurs.ua/n186212-rossiya-bila-po-ukraine-izgotovlennymi-v-etom-godu-raketami-h-101.html

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Ракети, якими окупаційна армія росії атакувала Україну у ніч на 15 серпня, виготовили цьогоріч у квітні. Подібні ракети країни-агресора містять 30 іноземних мікросхем.

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Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Цієї ночі росіяни обстріляли Україну, зокрема, ракетами Х-101. Ці ракети були виготовлені росіянами цього року. В Х-101, що були випущені у квітні, є приблизно 30 іноземних мікросхем, — написав чиновник.

З його слів, влада збирає усю необхідну інформацію та комунікує з партнерами щодо цього питання. Далі уряди партнерів України також працюють з виробниками і постачальниками мікросхем.

Єрмак зауважив, що раніше були запроваджені певні обмеження, проте санкції потрібно посилювати, щоб москва не могла отримувати критичні компоненти для виробництва ракет.

Нагадаємо, 15 серпня після 4.00 окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Під атакою опинилися Львів, Дніпро, Луцьк, Хмельницький, Запоріжжя та Сміла. У Луцьку загарбники влучили по одному із промислових підприємств, внаслідок чого загинули троє людей. На Львівщині постраждали 19 осіб, зокрема 10-річна дитина. У Дніпрі руйнувань зазнало промислове підприємство. Сили ППО збили 16 із 28-ми крилатих ракет рф.