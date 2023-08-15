Как будут работать школы Львова в случае блекаута, рассказал Садовой

https://racurs.ua/n186213-kak-budut-rabotat-shkoly-lvova-v-sluchae-blekauta-rasskazal-sadovoy.html

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Школи у Львові з 1 вересня планують розпочати роботу в офлайн-форматі.

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Якщо говорити про енергетику, то я маю певні переживання. Про це ми говорили із прем'єр-міністром (Денисом Шмигалем — ред.), і з міністром енергетики (Германом Галущенком — ред.), очікуємо його візит наступного тижня до Львова. Минулої зими дуже багато було уражень підстанцій. І я маю переживання як ми пройдемо цей наступний осінньо-зимовий період, — розповів мер Львова Андрій Садовий в інтерв’ю «РБК-Україна».

Він наголосив, що відповідні роботи у Львові тривають, але загалом необхідно прискорити темпи підготовки.

У нас 6 тис. укриттів. І з них 1500 мають відповідні обладнані пункти обігріву всередині. Також всі організації, установи мають потужну дизель-генерацію. Наші медичні установи мають ще й запасну. Робота ця зроблена. Зараз ми підсилюємося. Але важливо, щоб на рівні держави з точки зору енергетичних потужностей була активніша позиція, — додав Садовий.

За його словами, онлайн-навчання може бути лише тимчасово і не дає ефекту.

Школи всі відповідним чином обладнані, є укриття, — сказав Садовий.

Він додав, що наразі йдуть останні фази приготування шкіл, проводиться перевірка. Втім роботи є об'ємними.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони не виключає повторення минулорічного сценарію. Щодо формату навчань у школах України, то як вирішив уряд, у регіонах мають окремо ухвалювати рішення відповідно до безпекової ситуації.