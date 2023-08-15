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Оккупанты из Скадовска планируют бежать в Евпаторию - "Желтая лента"
Оккупанты из Скадовска планируют бегство в Евпаторию — «Желтая лента»https://racurs.ua/n186227-okkupanty-iz-skadovska-planiruut-begstvo-v-evpatoriu-jeltaya-lenta.htmlРакурс
Підконтрольна російським загарбникам так звана влада тимчасово окупованих населених пунктів Херсонської області знищує архіви та планує втікати на територію захопленого рф Криму.
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Про це в Телеграмі повідомляє Рух «Жовта стрічка».
Окупаційна влада у Скадовську готує терміновий план побігу до Євпаторії! Вони вже створюють плани та маршрути, перевозять або знищують архіви, щоб спробувати уникнути доказів їх воєнних злочинів, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за даними Міністерства оборони, захисники України успішно виконали завдання на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр вказала, що для успішного закріплення Збройним силам України потрібно витісняти ворога і зачищати територію.
Минулого тижня з’явилася інформація, що ЗСУ вдалося здійснили обмежений рейд через Дніпро.