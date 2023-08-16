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Ракурс
Одесская область дважды за ночь была атакована «Шахедами». Фото: ОК Юг

Оккупанты дважды за ночь атаковали Одесскую область «Шахедами» (ФОТО)

16 авг 2023, 09:20
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Армія російської федерації двічі за минулу ніч атакувала Одещину ударними безпілотниками.


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Окупанти вночі 16 серпня направили «Шахеди» по портовій та зерновій інфраструктурі на півдні області. Влучання зафіксовані в одному з портів Дуная. Там пошкоджено складські приміщення та зерносховища. Пожежі, які спалахнули, вже ліквідовані. Про це 16 серпня голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив у Telegram.

Одеська область двічі за ніч була атакована «Шахедами». Фото: ОК Південь

Одеська область двічі за ніч була атакована «Шахедами». Фото: ОК Південь

Одеська область двічі за ніч була атакована «Шахедами». Фото: ОК Південь

Одеська область двічі за ніч була атакована «Шахедами». Фото: ОК Південь

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що минулої ночі пуски БПЛА типу Shahed-136/131 здійснювались у кілька хвиль з південно-східного напрямку — Приморсько-Ахтарськ та Чауда. Основною ціллю була портова інфраструктура Одещини. Українським оборонцям вдалося знищено 13 ворожих БпЛА у межах Одеської та Миколаївської областей. Частину ворожих дронів збити не вдалося.

Нагадаємо, у Повітряних силах показали, як 14 серпня відбивали атаку дронів та ракет в Одеській області. По ворожих повітряних цілях працювали український зенітно-ракетний комплекс С-300 та німецька зенітна самохідна артилерійська установка Gepard.

Источник: Ракурс


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