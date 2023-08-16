Поселок Урожайное Донецкой области освободили от оккупантов. Карта: DeepState

https://racurs.ua/n186233-vsu-osvobodili-urojaynoe-v-doneckoy-oblasti-malyar.html

Ракурс

Селище Урожайне Донецької області звільнене від російських окупантів.

.

Збройні сили України вже вибили ворога з цього населеного пункту. Зараз урожайне під контролем української армії. Підрозділи Сил оборони закріплюються на досягнутих рубежах. Про це 16 серпня заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила в Telegram.

Урожайне звільнили. Наші оборонці закріплюються на рубежах. Наступальні дії тривають, — йдеться у повідомленні.

За інформацією з відкритих джерел, Урожайне — селище Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області України. За даними перепису 2001 року населення селища становило 1 тис. осіб. Російські війська окупували Урожайне в березні 2022 року.

Нагадаємо, Telegram-канали повідомляли, що підконтрольна російським загарбникам так звана влада тимчасово окупованих населених пунктів Херсонської області знищує архіви та планує втікати на територію захопленого рф Криму.