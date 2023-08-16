Детали производства морских дронов раскрыли в СБУ. Фото: СБУ

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Українські надводні безпілотники є унікальною розробкою Служби безпеки України.

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Розробкою морських надводних дронів займається СБУ без участі приватних компаній. Спецслужбі допомагають цивільні інженери та IT-фахівці, а виробництво дронів знаходиться під землею на території України. Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Малюк, передає спецслужба.

Виготовлення наших дронів здійснюється на одному з підземних виробництв на території України. Сьогодні в процесі розробки і реалізації в нас дуже багато різних цікавих операцій, зокрема в акваторії Чорного моря. Обіцяю вам, це буде сюрпризом, особливо для наших ворогів, — розповів він.

Очільник спецслужби зазначив, що морські безпілотники, які пошкодили Кримський міст у липні, були названі SeaBaby («Морський малюк»). Ці дрони обладнані бойовою частиною у 850 кг. А «малюки», які пошкодили великий десантний корабель «Оленегорський гірник» та танкер SIG, мали по 450 кг бойової частини.

За словами Малюка, всі спецоперації СБУ є законними, а західні партнери не беруть участі в їх проведенні.

Нагадаємо, Служба безпеки України передала телеканалу CNN ексклюзивне відео використання експериментального морського безпілотника для атаки на Кримський міст 17 липня.