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Румыния будет учить украинских пилотов на F-16. Фото:

Румыния вызвалась учить украинских пилотов на F-16

16 авг 2023, 14:10
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Навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16 проходитимуть в Румунії.


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Румунія братиме участь у підготовці українських військових у межах військової допомоги місії Європейського Союзу. Про це 16 серпня заявив румунський президент Клаус Йоганніс під час урочистостей з нагоди Дня Військово-морських сил Румунії.

За його словами, Бухарест розмістить майбутній регіональний навчальний центр для пілотів F-16. У цьому центрі навчатимуться румунські, українські льотчики та пілоти країн-союзників.

Нагадаємо, американське видання The Washington Post повідомило, що перша група українських пілотів завершить навчання на американських F-16 не раніше ніж влітку 2024 року.

Спочатку пілоти повинні пройти чотиримісячні курси англійської мови у Великій Британії, а бойова підготовка, яка триватиме близько шести місяців, може розпочатися у січні.

Источник: Ракурс


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