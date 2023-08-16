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Ракурс
Оккупанты создали еще один полигон возле Мариуполя. Фото: EPA

Оккупанты создали еще один полигон возле Мариуполя

16 авг 2023, 15:21
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Російські окупанти розгорнули ще один полігон на території Маріупольського району.


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Тепер російські полігони знаходяться біля Бабах-Тарами, Ялти та Мангуша. Крім того, три такі невеликі об'єкти знаходяться у Маріуполі, а два — у Нікольському районі. Про це радник міського голови Петро Андрющенко 16 серпня повідомив у Telegram.

За його словами, кількість російських військ у Маріуполі зменшилася через перекидання на фронт, але нове поповнення вже тренується. У самому місті та районі перебувають до 40 тис. окупантів.

Андрющенко додав, що рух російських загарбників у напрямку Бердянська через Маріуполь сповільнився, але не зупинився. Загарбники продовжують перевозити через місто боєкомплекти та паливо.

Нагадаємо, 16 серпня Сили оборони України уразили командний пункт російських військ у селі Юр’ївка, що неподалік тимчасово окупованого Маріуполя. Внаслідок прицільної атаки було знищено багато російських офіцерів.

Источник: Ракурс


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