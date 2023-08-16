HIMARS ударил по учебному центру оккупантов на юге

https://racurs.ua/n186261-himars-udaril-po-uchebnomu-centru-okkupantov-na-uge-video.html

Ракурс

У мережі з’явилося епічне відео знищення росіян на окупованому півдні України.

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Нардеп Юрій Мисягін опублікував у своїх соцмережах ролик, на якому показаний удар по окупантах.

Найімовірніше, росіяни постраждали від залпу HIMARS.