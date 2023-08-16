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HIMARS ударил по учебному центру оккупантов на юге

HIMARS ударил по учебному центру оккупантов на юге (ВИДЕО)

16 авг 2023, 19:22
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У мережі з’явилося епічне відео знищення росіян на окупованому півдні України.


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Нардеп Юрій Мисягін опублікував у своїх соцмережах ролик, на якому показаний удар по окупантах.

Найімовірніше, росіяни постраждали від залпу HIMARS.

Росіян звезли у поле навчальний центр десь на окупованому півдні України, але навчання якось пішло не так, — прокоментував відео Мисягін.

Источник: Ракурс


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