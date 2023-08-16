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Яке гарне расчєловєчіваніє приніс HIMARS
HIMARS вдарив по навчальному центрі окупантів на півдні (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n186261-himars-vdaryv-po-navchalnomu-centri-okupantiv-na-pivdni-video.htmlРакурс
У мережі з’явилося епічне відео знищення росіян на окупованому півдні України.
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Нардеп Юрій Мисягін опублікував у своїх соцмережах ролик, на якому показаний удар по окупантах.
Найімовірніше, росіяни постраждали від залпу HIMARS.
Росіян звезли у поле навчальний центр десь на окупованому півдні України, але навчання якось пішло не так, — прокоментував відео Мисягін.