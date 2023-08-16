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В ЦИК прикинули сколько нужно денег на выборы-2024
В ЦИК прикинули сколько нужно денег на выборы-2024https://racurs.ua/n186267-v-cik-prikinuli-skolko-nujno-deneg-na-vybory-2024.htmlРакурс
У ЦВК прикинули скільки треба грошей на вибори-2024. Виявилося, що усі голосування можуть коштувати держбюджету 9,5 млрд грн.
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Прес-служба Центрвиборчкому повідомила про ухвалену 15 серпня постанову.
Розрахунки були здійснені для Мінфіну, який попросив надати бюджетні запити на 2024 рік. На вибори президента потрібно 5,4 млрд грн, до Верховної Ради — 3,7 млрд грн, на місцеві — 653 млн грн.
Нагадаємо, Конституція забороняє проводити будь-які вибори під час воєнного стану (наразі подовжено до 15 листопада).
Суму, яку оголосила ЦВК, можуть переглянути.
Вона, зокрема, залежатиме від обсягів знищення критично важливих об'єктів інфраструктури, у тому числі виборчої інфраструктури, динаміки міграційних процесів.
У ЦВК розрахували видатки на вибори у 2024 році відповідно до положень ст. 20 Виборчого кодексу України, згідно з якою в разі припинення або скасування воєнного стану ухвалюється рішення щодо призначення виборів (у разі, якщо виборчий процес був припинений або не розпочався у зв’язку з введенням воєнного стану).