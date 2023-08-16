В ЦИК прикинули сколько нужно денег на выборы-2024

https://racurs.ua/n186267-v-cik-prikinuli-skolko-nujno-deneg-na-vybory-2024.html

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У ЦВК прикинули скільки треба грошей на вибори-2024. Виявилося, що усі голосування можуть коштувати держбюджету 9,5 млрд грн.

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Прес-служба Центрвиборчкому повідомила про ухвалену 15 серпня постанову.

Розрахунки були здійснені для Мінфіну, який попросив надати бюджетні запити на 2024 рік. На вибори президента потрібно 5,4 млрд грн, до Верховної Ради — 3,7 млрд грн, на місцеві — 653 млн грн.

Нагадаємо, Конституція забороняє проводити будь-які вибори під час воєнного стану (наразі подовжено до 15 листопада).

Суму, яку оголосила ЦВК, можуть переглянути.