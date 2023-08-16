Украина не получит истребители F-16 ближайшей осенью или зимой

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Україна не зможе отримати від союзників винищувачі F-16 найближчої осені чи зими.

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Про це 16 серпня сказав в ефірі національного телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Вже очевидно, що ми не зможемо захистити Україну літаками F-16 цієї осені та зими. Тому зараз необхідно посилити протиповітряну оборону, — наголосив спікер Повітряних сил.

За його словами, на літак були великі надії, оскільки він міг стати частиною протиповітряної оборони та допомогти захиститися від ракетного тероризму росії.

Але, хай там як, питання зрушило з місця. Ми розуміємо, що наші льотчики найближчим часом навчатимуться. Але водночас посилення нашого ППО потрібно проводити, — додав Ігнат.

Сьогодні президент Румунії підтвердив, що його країна також навчатиме українських пілотів на винищувачах F-16. Для цього відкриють регіональний навчальний центр.

Минулого тижня у США заявили, що там «відкриті до навчань українських пілотів на F-16 на своїй території, але разом із Європою».

Наші європейські союзники, як я вже сказав, очолюють ці зусилля. Але якщо потенціал для навчання в Європі буде досягнуто, ми, безумовно, відкриті до тренувань українських пілотів тут, у Сполучених Штатах, — сказав координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Він нагадав, що президент США Джо Байден на саміті G7 у Хіросімі чітко дав зрозуміти, що Вашингтон підтримує надання F-16 українським Повітряним силам.

І причина того, чому ми робимо це, є складовою ширших зусиль, щоб переконатися, що ми продовжуємо покращувати українську самооборону та військовий потенціал у довгостроковій перспективі, — зазначив Кірбі.

Водночас він наголосив, що отримання таких сучасних літаків, як F-16, займає певний час.