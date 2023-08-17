НАТО в обмен на территории – у Байдена удивлены дискуссией

https://racurs.ua/n186278-nato-v-obmen-na-territorii-u-baydena-udivleny-diskussiey.html

Ракурс

У Білому домі здивовані дискусією про начебто вступ України до НАТО в обмін на її тимчасово окупвані московитами території.

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Інформація про можливість надання Україні членства в НАТО в обмін на відмову від частини територій на користь росії неправдива. Про це сказав координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі під час брифінгу у Білому домі.

За його словами, позиція американської влади зводиться до того, що Україну в перспективі планують прийняти до НАТО і це підтвердило керівництво країн-членів Альянсу під час останнього саміту у Вільнюсі.

На Вільнюському саміті Альянс підтримав ідею про те, що шлях до членства може бути розроблений. США намагаються допомогти знайти шлях до членства в Альянсі Києву та неодноразово публічно заявляли, що НАТО — майбутнє України. Наразі основна увага зосереджена на допомозі Україні у боротьбі з російською агресією та продовженням повернення територій, які повністю належать Україні. Вони досягають прогресу щодня, і ми продовжуватимемо їх підтримувати, — зазначив Кірбі.

Відповідаючи на запитання журналіста щодо дискусій про обмін українських територій на членство в НАТО, Кірбі заявив: «Нічого подібного. Це не так».

Напередодні керівник апарату генсека Альянсу Єнссен перепросив за свою заяву: сказав, що вона була помилкою, а слова були «частиною більшої дискусії».