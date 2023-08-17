«Вагнеровцы» в Беларуси. Фото:

https://racurs.ua/n186292-chvk-vagnera-v-belarusi-zaregistrirovali-kak-obrazovatelnuu-organizaciu-cnn.html

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Приватна військова компанія «Вагнера» в білорусі зареєстрована як «освітня організація».

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Юридична особа з назвою ТОВ «Група „Вагнер“ була зареєстрована 3 серпня 2023 року Осиповицьким районним виконавчим комітетом у селі Цель Могильовської області. Саме там знаходиться табір „вагнерівців“. Про це повідомляє CNN із посиланням на Детектор медіа».

Як підтвердження ЗМІ наводить скріншот з білоруського Єдиного державного реєстру юридичних осіб та індивідуальних підприємців.

Нагадаємо, після невдалого заколоту ватажка ПВК «Вагнера» Євгенія Пригожина частина його бойовиків прибула до білорусі, які розташовуються у наметовому містечку. «Вагнерівці» беруть участь у підготовці військовослужбовців Збройних сил рб та проводять спільні навчання.

Розвідка Великої Британії стверджує, що у ПВК «Вагнера» виникли проблеми з грошима, бо, ймовірно, росія перестала фінансувати найманців. У Лондоні припускають, що білорусь може фінансувати «вагнерівців» замість рф.

Джерело: CNN