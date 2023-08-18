ССО показали мастерскую работу снайперов на Донбассе. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n186310-tochno-v-cel-sso-pokazali-rabotu-snayperov-na-donbasse-video.html

Ракурс

Українські снайпери продовжують доводити свій професіоналізм у війні з росією.

.

Спецам необхідно здійснити лише здійснити один постріл, щоб армія російської федерації втратила одного свого солдата. Українські військові показали відео бойової роботи снайперів Сил спеціальних операцій. Про це йдеться на сторінці ССО Збройних сил України у Facebook.

На кадрах можна побачити роботу снайперів Сил спецоперацій на Донецькому напрямку.

Кожен постріл — точно в ціль, — наголосили українські спецпризначенці.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року український снайпер впритул наблизився до світового рекорду за найдальшим бойовим снайперським пострілом. Він ліквідував російського загарбника точним пострілом з відстані 2 тис. 710 м. Це дозволило йому посісти друге місце у світовому рейтингу, а першість займає канадський снайпер, який поцілив у ворожу ціль з дистанції 3 тис. 540 м під час виконання завдання в Іраку.