Ракурсhttps://racurs.ua/
Снайпер из группы «Призрак» уничтожил наблюдателя рф с 250 метров
Снайпер из группы «Призрак» уничтожил наблюдателя рф с 250 метров (ВИДЕО)https://racurs.ua/n184524-snayper-iz-gruppy-prizrak-unichtojil-nabludatelya-rf-s-250-metrov-video.htmlРакурс
На Бахмутському напрямку успішно відпрацювали снайпери з групи «Привид» Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України.
.
Про це 27 червня командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський повідомив у Telegram.
Бахмутський напрямок… Був знищений ворожий спостерігач з 250 метрів. Прекрасна робота, — написав Сирський.