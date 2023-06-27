Снайпер из группы «Призрак» уничтожил наблюдателя рф с 250 метров

https://racurs.ua/n184524-snayper-iz-gruppy-prizrak-unichtojil-nabludatelya-rf-s-250-metrov-video.html

Ракурс

На Бахмутському напрямку успішно відпрацювали снайпери з групи «Привид» Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України.

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Про це 27 червня командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський повідомив у Telegram.