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Ракурс
Снайпер из группы «Призрак» уничтожил наблюдателя рф с 250 метров

Снайпер из группы «Призрак» уничтожил наблюдателя рф с 250 метров (ВИДЕО)

27 июн 2023, 17:20
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На Бахмутському напрямку успішно відпрацювали снайпери з групи «Привид» Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України.


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Про це 27 червня командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський повідомив у Telegram.

Бахмутський напрямок… Був знищений ворожий спостерігач з 250 метрів. Прекрасна робота, — написав Сирський.

Источник: Ракурс


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