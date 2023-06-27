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Снайпер з групи «Привид» знищив спостерігача рф з 250 метрів
Снайпер з групи «Привид» знищив спостерігача рф з 250 метрів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n184524-snayper-z-grupy-pryvyd-znyschyv-sposterigacha-rf-z-250-metriv-video.htmlРакурс
На Бахмутському напрямку успішно відпрацювали снайпери з групи «Привид» Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України.
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Про це 27 червня командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський повідомив у Telegram.
Бахмутський напрямок… Був знищений ворожий спостерігач з 250 метрів. Прекрасна робота, — написав Сирський.