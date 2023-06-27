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Ракурс
Снайпер з групи «Привид» знищив спостерігача рф з 250 метрів

Снайпер з групи «Привид» знищив спостерігача рф з 250 метрів (ВІДЕО)

27 чер 2023, 17:20
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На Бахмутському напрямку успішно відпрацювали снайпери з групи «Привид» Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України.


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Про це 27 червня командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський повідомив у Telegram.

Бахмутський напрямок… Був знищений ворожий спостерігач з 250 метрів. Прекрасна робота, — написав Сирський.

Джерело: Ракурс


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