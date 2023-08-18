ВСУ получат ударные дроны Vampire. Фото:

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Ракурс

Українські ударні дрони Vampire отримали Збройні сили України.

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Від «Армії дронів» на фронт відправили понад 270 ударних дронів Vampire. Це коптери українського виробництва, які можуть нести до 15 кг корисного навантаження. Про це міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.

Урядовець зазначив, що військові застосовуватимуть ці БПЛА для знищення як броньованих авто й танків, так і оборонних споруд ворога, фортифікаційних укріплень чи складів боєприпасів. Кожен «Вампір» оснащений тепловізором, тому може ефективно працювати вночі.

Федоров зазначив, що результати роботи цих безпілотників українці незабаром побачать у звітах військових. Міністр наголосив, що з цими «пташками» полювання на окупантів стане ще ефективнішим.

Нагадаємо, у червні міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що «Армія дронів» за два дні знищила російської техніки на мільйони доларів — російський танк, зенітний ракетний комплекс «Тор-М2К», бронетранспортер, «Урал» та командно-штабну машину «Кушетка-Б».