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Ракурс
Армія дронів за два дні знищила техніки рф на мільйони. Фото: Федоров у Facebook

Армія дронів за два дні знищила техніки рф на мільйони доларів — Федоров (ВІДЕО)

20 чер 2023, 19:54
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«Армія дронів» за два дні знищила російської техніки на мільйони доларів.


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Таким є результат роботи роти ударних безпілотників «Ахіллес» 92-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ. Вони дронами-камікадзе били ворога в Луганській області. Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 20 червня повідомив у Telegram.

Зазначається, що захисникам вдалося знищити ворожий танк зенітний ракетний комплекс «Тор-М2К», бронетранспортер, «Урал» та командно-штабну машину «Кушетка-Б».

Дякую бійцям за потужну роботу, а кожному з вас — за підтримку Армії дронів через UNITED24 або на головному екрані «Дії», — додав Федоров.

Нагадаємо, у травні міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що в Україні в межах проекту «Армія дронів» підготовлено вже 10 тис. пілотів. Проект стартував 1 липня 2022 року.

Джерело: Ракурс


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