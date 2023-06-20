Армія дронів за два дні знищила техніки рф на мільйони. Фото: Федоров у Facebook

https://racurs.ua/ua/n184286-armiya-droniv-za-dva-dni-znyschyla-tehniky-rf-na-milyony-dolariv-fedorov-video.html

Ракурс

«Армія дронів» за два дні знищила російської техніки на мільйони доларів.

.

Таким є результат роботи роти ударних безпілотників «Ахіллес» 92-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ. Вони дронами-камікадзе били ворога в Луганській області. Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 20 червня повідомив у Telegram.

Зазначається, що захисникам вдалося знищити ворожий танк зенітний ракетний комплекс «Тор-М2К», бронетранспортер, «Урал» та командно-штабну машину «Кушетка-Б».

Дякую бійцям за потужну роботу, а кожному з вас — за підтримку Армії дронів через UNITED24 або на головному екрані «Дії», — додав Федоров.

Нагадаємо, у травні міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що в Україні в межах проекту «Армія дронів» підготовлено вже 10 тис. пілотів. Проект стартував 1 липня 2022 року.