Україна готує «армію дронів», фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n182699-armiya-droniv-ukrayina-pidgotuvala-vje-10-tys-pilotiv.html

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В Україні в межах проекту «Армія дронів» підготовлено вже 10 тис. пілотів.

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Про це в ефірі національного телемарафону заявив віце-прем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє агентство «Укрінформ».

«Армія дронів» — це проект, започаткований Генштабом ЗСУ та Мінцифри. В його межах запланована системна закупівля дронів, їх ремонт, а також курси навчання відповідних фахівців. Проект стартував 1 липня 2022 року.

Нещодавно ми закінчили першу частину проєкту навчання пілотів БПЛА, 10 тисяч пілотів навчили за цей час. Тобто армія дронів — це про комплексний розвиток сфери БПЛА як з точки зору виробництва, так і з точки зору їх застосування, — наголосив Федоров.

Міністр зазначив, що проект продовжує розвиватися.

Тільки нещодавно ми закінчили новий збір і будемо запроваджувати нові збори на БПЛА, — зазначив Федоров.

Найголовніше, що United24 досить розвинув ринок українських виробників і перетворив по суті з одного лоту, на який збирали кошти United24, на масштабну програму підтримки взагалі нашої армії і впровадження реалізації проєкту «Армія дронів». Це і запуск ударних рот, які запускають наші Збройні сили, це і трансформація доктрини застосування БПЛА, — наголошує міністр.

Джерело: «Укрінформ»