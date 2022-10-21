Зірка «Зоряних воєн» допоміг зібрати 500 дронів для України

Марк Хемілл, фото: Filmpro

https://racurs.ua/ua/n175992-zirka-zoryanyh-voien-dopomig-zibraty-500-droniv-dlya-ukrayiny.html

Ракурс

Марк Хемілл, виконавець ролі джедая Люка Скайуокера в оригінальній трилогії «Зоряних воєн» 1977 року, повідомив, що Україна незабаром отримає 500 дронів на потреби армії.

Про це він заявив в інтерв’ю агентству Bloomberg.

Хемілл приєднався до ініціативи UNITED24 і виступає амбасадором зі збору коштів для українського проекту «Армія дронів»

Все дуже просто: Україні потрібні дрони. Вони визначають хід війни, захищають землі та людей, стежать за кордонами та є очима у небі, — наголошує Хемміл.

За словами актора, який долучився до цього проекту місяць тому, він був шокований, коли отримав останні дані щодо збору коштів.

Мені казали, що отримали понад 500 безпілотників з того часу, як я почав це робити, — зазначив він.

У UNITED24 зазначають, що Хемілл лише за минулий тиждень дав три інтерв’ю провідним західним медіа MSNBC, CNN та New York Daily News, в яких розповів, як дрони можуть допомогти Україні протистояти російській агресії.

На початку жовтня на своїй сторінці у Твіттері він опублікував на підтримку України арт, на якому блакитно-жовтий винищувач Люка Скайуокера протистоїть крейсеру імперії.

Нехай буде з вами сила, — таким написом польською мовою актор супроводив цей арт.

Джерело: Bloomberg