россия ежемесячно мобилизует на фронт до 20 тыс. человек. Фото:

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Повноцінна мобілізація досі триває на території країни-агресора росії.

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Щомісяця на війну проти України мобілізуються близько 20 тис. осіб. Нещодавно мер Москви Сергій Собянін заявив, що нібито 45 тис. москвичів начебто перебувають на фронті. Перед цим ця цифра була 35 тис. бійців. Про це представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов 18 серпня заявив на брифінгу.

За його словами, мер фактично зізнався в тому, що лише за декілька місяців в Москві додатково мобілізували близько 10 тис. осіб. У розвідці наголошують, що мобілізаційна кампанія в рф продовжується «в різний спосіб, різними методами». Однак має місце лише примусова мобілізація, яка не зачіпає дітей чиновників та олігархів. Найчастіше мобілізують тих, хто лише нещодавно отримав російський паспорт.

Це показник критеріїв отримання російського паспорта, що створює потенційну загрозу. З високою ймовірністю людина буде схоплена і виправлена на війну, — наголосив Юсов.

Також представник ГУР додав, що російські окупанти в Україні мають лише один шанс залишитися в живих — добровільно здатися у полон.

Нагадаємо, 17 серпня партизанський рух «Атеш» повідомив, що російські загарбники готують провести масштабну мобілізацію майже всіх вікових груп населення тимчасово окупованого Криму. Незаконна мобілізація може розпочатися після так званих виборів на окупованих територіях, які росіяни запланували на вересень.