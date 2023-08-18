Зеленский рассказал о военной помощи Украине. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/n186316-v-ukrainu-zahodyat-tyajelaya-tehnika-artilleriya-i-sistemy-pvo-zelenskiy.html

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Військова допомога Україні продовжує надходити від західних партнерів.

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Вже зараз надходить важка техніка, артилерія та засоби протиповітряної оборони. Київ продовжує працювати над підсиленням Сил оборони, а інформація про це згодом буде оприлюднена. Про це президент України Володимир Зеленський 18 серпня повідомив у Telegram.

Щоденна ранкова «звірка годинників». Реалізуються домовленості з партнерами. Заходять важка техніка, артилерія, засоби ППО. Продовжуємо роботу над наступними пакетами. Новини будуть скоро, — йдеться у повідомленні.

Також глава держави обговорив з військовими ситуацію на фронті, оборону та наступ й результати застосування дронів.

Крім того, президент розповів про перебіг масштабної інспекції військово-лікарських комісій й роботу СБУ нечесних військкомів та колаборантів. Результати цієї роботи Зеленський вважає «хорошими».

Зеленський заслухав закриті доповіді Служби безпеки України та Головного управління розвідки щодо їхніх спеціальних завдань.

Нагадаємо, 15 серпня секретар Державного департаменту США Ентоні Блінкен закликав американський Конгрес оперативно виділити Україні додаткових 24,1 млрд дол. підтримки у військовій, економічній та гуманітарній сферах.