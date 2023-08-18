Ракурсhttps://racurs.ua/
Экстренную эвакуацию объявили в «Москва-Сити». Фото:
Экстренную эвакуацию провели в «Москва-Сити» из-за угрозы налета дронов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n186315-ekstrennuu-evakuaciu-proveli-v-moskva-siti-iz-za-ugrozy-naleta-dronov-video.htmlРакурс
Екстрена евакуація людей оголошена з бізнес-центру «Москва-Сіті» через невідомий безпілотник.
.
У центрі столиці російської федерації у п’ятницю, 18 серпня, почалася поспішна евакуація. Причиною цьому послужило повідомлення аноніма про черговий «удар безпілотника». З однієї з веж вже евакуювали понад 3 тис. осіб. Про це пишуть російські Телеграм-канали.
Сьогодні низка Telegram-каналів повідомили, що в Серпухові Московської області знову помітили зграю невідомих безпілотників, які направляються у бік столиці російської федерації.
Водночас російська влада спростувала інформацію про те, що на Москву летять дрони. Заявляють про «узгоджений політ легкомоторних літаків». В організації евакуації росіяни звинувачують так званих телефонних терористів.
Нагадаємо, вночі 18 серпня у кварталі «Москва-Сіті» в районі веж «Еволюція» та «Федерація» прогримів потужний вибух — це невідомий дрон впав на «Експоцентр» на Краснопресненській набережній у центрі Москви. Внаслідок цього пошкоджено близько 30 кв. м будівлі.
Міністерство оборони рф вже традиційно заявило, що нічну атаку безпілотника по російській столиці нібито організувала Україна і стверджує, що дрон збила ППО.
Постановление Большой палаты Верховного суда как яблоко раздора
Помочь защитнику — на Черниговщине стремительно развивается проект по реабилитации наших фронтовиков
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...