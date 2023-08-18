Екстрену евакуацію оголосили в «Москва-Сіті». Фото:

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Екстрена евакуація людей оголошена з бізнес-центру «Москва-Сіті» через невідомий безпілотник.

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У центрі столиці російської федерації у п’ятницю, 18 серпня, почалася поспішна евакуація. Причиною цьому послужило повідомлення аноніма про черговий «удар безпілотника». З однієї з веж вже евакуювали понад 3 тис. осіб. Про це пишуть російські Телеграм-канали.

Сьогодні низка Telegram-каналів повідомили, що в Серпухові Московської області знову помітили зграю невідомих безпілотників, які направляються у бік столиці російської федерації.

Водночас російська влада спростувала інформацію про те, що на Москву летять дрони. Заявляють про «узгоджений політ легкомоторних літаків». В організації евакуації росіяни звинувачують так званих телефонних терористів.

Нагадаємо, вночі 18 серпня у кварталі «Москва-Сіті» в районі веж «Еволюція» та «Федерація» прогримів потужний вибух — це невідомий дрон впав на «Експоцентр» на Краснопресненській набережній у центрі Москви. Внаслідок цього пошкоджено близько 30 кв. м будівлі.

Міністерство оборони рф вже традиційно заявило, що нічну атаку безпілотника по російській столиці нібито організувала Україна і стверджує, що дрон збила ППО.