Ракурсhttps://racurs.ua/
Екстрену евакуацію оголосили в «Москва-Сіті». Фото:
Екстрену евакуацію провели в «Москва-Сіті» через загрозу нальоту дронів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n186315-ekstrenu-evakuaciu-provely-v-moskva-siti-cherez-zagrozu-nalotu-droniv-video.htmlРакурс
Екстрена евакуація людей оголошена з бізнес-центру «Москва-Сіті» через невідомий безпілотник.
.
У центрі столиці російської федерації у п’ятницю, 18 серпня, почалася поспішна евакуація. Причиною цьому послужило повідомлення аноніма про черговий «удар безпілотника». З однієї з веж вже евакуювали понад 3 тис. осіб. Про це пишуть російські Телеграм-канали.
Сьогодні низка Telegram-каналів повідомили, що в Серпухові Московської області знову помітили зграю невідомих безпілотників, які направляються у бік столиці російської федерації.
Водночас російська влада спростувала інформацію про те, що на Москву летять дрони. Заявляють про «узгоджений політ легкомоторних літаків». В організації евакуації росіяни звинувачують так званих телефонних терористів.
Нагадаємо, вночі 18 серпня у кварталі «Москва-Сіті» в районі веж «Еволюція» та «Федерація» прогримів потужний вибух — це невідомий дрон впав на «Експоцентр» на Краснопресненській набережній у центрі Москви. Внаслідок цього пошкоджено близько 30 кв. м будівлі.
Міністерство оборони рф вже традиційно заявило, що нічну атаку безпілотника по російській столиці нібито організувала Україна і стверджує, що дрон збила ППО.