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Ракурс

Медики ВСУ вытащили из раненого хвостовик от мины (ФОТО)

18 авг 2023, 15:42
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В одному з прифронтових госпіталів медики знайшли в тілі військовослужбовця хвостовик від міни під час дообстеження.


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Медичні сили ЗСУ 18 серпня розповіли, що на місце викликали бригаду саперів, які перевірили, чи безпечно буде проводити хірургічне втручання. Після перевірки лікарі провели операцію та успішно витягнули хвостовик.

Медики ЗСУ витягнули з пораненого хвостовик від міни

Стан військовослужбовця зараз стабільний — його готують до подальшої медичної евакуації та реабілітації.

Медики ЗСУ витягнули з пораненого хвостовик від міни

Источник: Ракурс


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